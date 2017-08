Rosenborg seeda på nivå 3

Hadde dei høgast rangerte laga gått vidare frå siste kvalifiseringsrunde, ville Rosenborg med sin klubbkoeffisient 12,665 vore om lag midt i nedste seedingsnivå, men takka vere fleire overraskande resultat blei klubben løfta eitt nivå.

Laga i trekninga fredag blir seeda utelukkande på grunnlag av klubbkoeffisient. Mens det i meisterligatrekninga torsdag var 11 lag med koeffisient over 100, er Arsenal (105,192) aleine om det i Europaligaen.

Berre seks lag har koeffisient over 60, og FC København blir med sin koeffisient på 37,800 toppseeda.

Dette er seedingsnivåa:

Nivå 1:

Arsenal (England), Zenit St. Petersburg (Russland), Lyon (Frankrike), Dynamo Kiev (Ukraina), Villarreal (Spania), Athletic Bilbao (Spania), Lazio (Italia), Milan (Italia), Viktoria Plzen (Tsjekkia), Salzburg (Austerrike), FC København (Danmark), Braga (Portugal).

Nivå 2:

FCSB (Romania), Ludogorets Razgrad (Bulgaria), BATE Borisov (Hviterussland), Everton (England), Young Boys (Sveits), Marseille (Frankrike), Real Sociedad (Spania), Maccabi Tel Aviv (Israel), Lokomotiv Moskva (Russland), Austria Wien (Austerrike), Hertha Berlin (Tyskland), Nice (Frankrike).

Nivå 3:

Astana (Kasakhstan), Partizan Beograd (Serbia), Hoffenheim (Tyskland), Köln (Tyskland), Rijeka (Kroatia), Vitória Guimarães (Portugal), Atalanta (Italia), Zulte Waregem (Belgia), Zorja Luhansk (Ukraina), Rosenborg (Norge), Sheriff Tiraspol (Moldova), Hapoel Beer-Sheva (Israel).

Nivå 4:

Apollon Limassol (Kypros), Basaksehir (Tyrkia), Konyaspor (Tyrkia), Vitesse (Nederland), Slavia Praha (Tsjekkia), Røde Stjerne (Serbia), Skënderbeu (Albania), Zlin (Tsjekkia), AEK (Hellas), Lugano (Sveits), Vardar Skopje (Makedonia), Östersund (Sverige).

Lag frå same nasjon kan ikkje bli trekt til same gruppe, og som i meisterligatrekninga torsdag har Uefa bestemt at russiske og ukrainske lag ikkje kan hamne i same gruppe.

Trekninga i Monaco startar 13.00 fredag.

