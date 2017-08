RBK-Kåre: – Det er så få som har trudd på oss

Etter 3–2 mot Ajax torsdag kveld ventar gruppespelet i Europaligaen på RBK. Samanlagt blei resultatet 4–2 i favør til trønderane etter to kampar mot førre finalisten i turneringa frå førre sesong.

– Det er den største kvelden eg har hatt som spelar og fotballtrenar. Nils Arne har hatt mange kveldar som har vore enormt store. Det blir feil å sette det opp mot noko anna. Det er det største vi som kollektiv i Rosenborg har opplevd på mange, mange år. Å slå ut Ajax i kvalifisering til europacup … Sist dei ikkje var med i Europa, var eg nyfødt. Det var i 1965, sa Rosenborg-trenar Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen etter sigeren.

Ingebrigtsen nytta også moglegheita til å slå tilbake mot kritikarane.

– Fotball blir fort historie, men det her … Det er så få som har trudd på oss. Ingen stort sett i Fotball-Noreg. Eg trur det sit nokon som er skuffa over at vi har komme inn i dette. Men vi har trudd på det, forsikra han.

RBK-sjefen meiner kampane mot Celtic i meisterligakvalifiseringa har vore viktig og ser fram til å gjere ein betre figur i gruppespelet enn i 2015. Da rauk trønderane rett ut av gruppa utan å vere i nærleiken av avansement. Fasiten blei den gong to uavgjort og fire tap mot Lazio, Saint-Étienne og Dnipro Dnipropetrovsk.

– Vi har vist at vi kan hamle opp med dei beste. Vi er betre førebudd no enn då vi kom inn i 2015. Då hadde vi lite erfaring. Nå har vi fått meir og betre erfaring. Eg håper og trur vi skal slå betre frå oss, sa Ingebrigtsen.

Fredag ettermiddag blir gruppene i Europaligaen trekt.

