Zuccarello inviterer til NHL-fest på Ullevaal neste sommar

Zuccarello har allereie i fleire år arrangert velgjerdskamp i Stavanger, men neste år er ambisjonane større. Då blir nasjonalarenaen i fotball islagt.

Showkampen, som går under namnet «Henke & Zucca Summer Classics 2018», skal spelast laurdag 11. august.

Målet er at så mange som 25.000 publikummarar møter opp. Også denne gongen går inntektene til Right To Play.

(©NPK)