Warholms kvardag: – Veldig slitsamt å bli kjent att

Onsdag heldt han pressekonferanse før Golden League-finalen i Zürich torsdag.

På spørsmål om han blir ofte kjent att på gata i Noreg etter bragda i London og kva han synest om det, svarer Warholm at han synest det er hyggeleg, men slitsamt.

– I Noreg har vi ikkje så mange gullmedaljevinnarar. For meg er det hyggeleg, men samtidig veldig slitsamt. Men det er dette vi jobbar for. Det er kjekt å bli kjent att for det ein har oppnådd. Eg set pris på det, men eg treng også ein pause. Eg kjenner det på kroppen, sa han vidare.

Han spring NM i Sandnes til helga. Då nærmar sesongen seg slutten. Det har vore fantastiske månader for ungguten.

