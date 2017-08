Meir ligacupkritikk etter grytidleg trekning

Klokka 5.15 skulle trekninga i ligacupen skje. Årsaka til frukostrekkinga er at engelsk fotball håper å auke interessa i Asia.

Trekninga gjekk derfor føre seg i Kina, men på eit tidspunkt som fleire mente var fullstendig utan respekt for fansen. Daily Telegraph var blant avisene som tidleg kritiserte opplegget.

Og trekninga torsdag fekk også kritikk for at den starta 20 minutt for seint, varte i 40 minutt og aldri blei sendt på tv. Då kokte det godt på Twitter.

Heller ikkje i 1. runde gjekk trekninga utan kritikk. Då blei det forvirring i Bangkok etter at Charlton både blei trekt mot Exeter og Cheltenham.

I fjerde runde ventar fire duellar mellom Premier League-lag: Bournemouth – Brighton, Crystal Palace–Huddersfield, Leicester–Liverpool og West Bromwich–Manchester City.

Andre kampar: Arsenal–Doncaster, Aston Villa–Middlesbrough, Brentford–Norwich, Bristol City–Stoke, Burnley–Leeds United, Chelsea–Nottingham Forest, Everton–Sunderland, Manchester United–Burton, Reading–Swansea, Tottenham–Barnsley/Derby, West Ham–Bolton, Wolverhampton–Bristol Rovers.

Kampane blir spelt i veke 38.

