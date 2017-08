Rooney ferdig med landslaget

Rooney informerte den engelske landslagstrenaren Gareth Southgate om avgjerda tysdag. Rooney var opphavleg tatt ut i den engelske landslagstroppen, men no er det klart at vi har sett Everton-spelaren i landslagsdrakta for siste gong.

– Det var ei tøff avgjerd, og eg har diskutert nøye med familien, med Everton-manageren og mine nærmaste, seier 31-åringen til fotballforbundets nettsider.

– Å spele for England har alltid vore spesielt. Kvar gong eg blei tatt ut eller var kaptein var eit privilegium, og eg vil takke alle som har hjelpt meg. Men no er det på tide å gi seg, seier Rooney vidare.

Rooney har scora 53 mål på 119 kampar for England.

