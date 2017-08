Casper Ruud vidare i US Open-kvalifiseringa

Ruud og motstandaren frå Kasakhstan måtte vente lenge på å komme i gang med kampen på bane 10, då kampen rett før deira drog ut. Berre første sett varte nesten halvannan time.

Då Ruud først var i gang, gjorde han kort prosess. Det tok han ein time og fire minutt å sikre plass i neste kvalifiseringsrunde.

Han fekk tidleg eit brot i første sett, og det var nok til å hale i land settsigeren på 41 minutt. I neste sett, som vart det siste, var det ingen tvil. Ruud vann seks strake game på 23 minutt.

Nordmannen utnytta fire av fem brotballar i kampen.

Ruud må vinne ytterlegare to kampar for å ta seg til hovudturneringa, som startar neste veke. I neste kamp torsdag møter han italienske Simone Bolelli, som vann 6-2, 6–3 over tyskaren Daniel Brands.

Moglege motstandarar i 3. og avgjerande runde er franske Vincent Millot og japanske Tatsuma Ito.

