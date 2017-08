Bullen tapte dramatisk VM-kamp

Bullen låg under 0–4 etter 1. periode etter to nedrivingar, men kom sterkt etter kvila. Etter 50 sekund i 2. periode reiv ho ned motstandaren og rulla henne to gonger. Dermed stod det plutseleg 6–4 i norsk favør.

Bullen auka til 8–4 med ei ny nedriving, men det kosta mykje krefter, og ho var veldig sliten mot slutten. Adeniyi reduserte med to poeng eit snautt minutt før slutt. Bullen gjorde alt ho kunne for å halde ut, men ti sekund før full tid kom to nye nigerianske poeng.

Ved uavgjort er det brytaren som scora siste poeng som vinn. Bullen var nøydd til å score igjen for å vinne. Ho gjorde eit godt forsøk i siste sekund, men vart ikkje lønna for det.

Noreg bad om videogjennomgang, og brytarane måtte vente nokre spennande sekund før den norske innvendinga vart avvist, og Adeniyi vart utropt til vinnar.

Tapet gjer at Bullen må håpe at Adeniyi vinn tre kampar til og tar seg til finale. I så fall får Bullen rekvalifisering og ein sjanse til å bryte om bronse.

Seinare onsdag skal Iselin Moen Solheim i aksjon i 75-kilosklassen. Ho er Noregs siste deltakar i VM i Paris.

