Aviskommentatorar ueinige om Johaug-dommen

Skiljet er mellom dei som klandrar idrettsregelverket for at ein utøver mister to heile sesongar og like mange meisterskap sjølv om det i dommen blir understreka at ho ikkje er mistenkt for bevisst å ha villa jukse, og dei som klandrar skiforbundssystemet for å ha svikta henne.

Ola Bernhus i Aftenposten høyrer til dei første. "Fornuften har forlatt idrettens dopingarbeid" er tittelen på hans kommentar.

– Det er mange som Johaug, idrettsutøvarar som ikkje har dopa seg bevisst, men som har fått karrieren øydelagt av eit urettferdig system. I iveren etter å fjerne dopingvanviddet har idretten valt å sjå bort frå rettsprinsipp som gjeld skuld og tvil. Målet er å skremme, skriv han og konkluderer med at strategien ikkje har vore fornuftig.

"Dette er toppidrettens pris" er tittelen på Reidar Sollies kommentar i Dagsavisen.

– Erfarne juristar utanfor idretten reagerer sterkt på Johaug-dommen. Det er det god grunn til. Misferd og straff heng ikkje i hop, blir det hevda. Og det gjer dei jo ikkje når ein løfter dette ut i det sivile samfunn, skriv han og spør om rettssystemet i idretten har spora av.

– Inga skam

"Hun mister ingen tillit" er tittelen på Esten O Sæthers kommentar i Dagbladet.

– Vanlegvis er skam eit godt vern mot doping. Før denne harde dommen kjennest for vond skal ho vite ein ting: Dette er ikkje noko å skamme seg over, skriv han.

– Nettopp fordi det er nødvendig for idretten å knyte bevisst juksing til skamkjensle, må vi som står rundt klare å skilje mellom doping og brot på dopingreglane. Det gjer FIS sjølv i anken der dei innrømmer at Johaug ikkje prøvde å få ein sportsleg fordel. Derfor er det ekstra trist at enkelte sportskommentatorar har vore opptatt av å viske ut dette skiljet. Ei slik totalt manglande forståing av avgrunnen mellom bevisst dopingbruk og ein ubevisst feil vil over tid svekkje arbeidet mot doping.

– Manglar audmjukskap

Leif Welhaven i VG legg derimot ansvaret på det norske skimiljøet og manglande audmjukskap. "Ydmykheten som uteblir" er tittel på hans kommentar.

– Kva skal eigentleg til for å få på plass ei aldri så lita sjølvransaking i norsk langrenn? La éin ting vere klinkande klart: Problemet er norsk, ikkje skapt av FIS eller CAS, og det ser skimiljøet ut til å slite med å ta inn over seg, skriv han og hevdar at CAS-dommen avslører ein systemsvikt i norsk langrenn.

– Retten finn det påfallande at Johaug ikkje eingong gjorde ein elementær sjekk av pakka med leppekrem og alarmerande at ho ikkje hadde gjennomgått antidopinglæringsprogrammet. Det blir også stussa over at Sundby-saka ikkje førte til meir aktsemd frå legen.

Welhaven påpeikar ansvarsfråskriving både frå Johaugs og norske skileiarar.

Sløvt

Kjetil Kroksæter i Adresseavisen legg også skulda på skiforbundet. "Straffes hardt for sløvhet i systemet" er hans tittel.

– Norsk langrenn vart sløva av sin eigen suksess. Det betalar Therese Johaug prisen for no, skriv han og tar til orde for å skilje mellom fornuft og følelsar i vurderinga av dommen.

– Ja, det er brutalt for utøvaren. Vi skal føle med Therese Johaug. På den andre sida er det ingen tvil om at dommen står seg mot liknande tilfelle.

Han kritiserer skiforbundet for utøvarkontrakten som påbaud løparane å følgje råd frå legen, og for å ha slurva med bevisstgjering av utøvarane om innhaldet i WADA-koden.

