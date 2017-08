Therese Johaug mister OL – utestengt i 18 månader

I forkant av den lukka høyringa ved CAS' hovudkvarter i Lausanne 6. juni uttalte Johaug sjølv til NTB at ho toler maksimalt 15 månader dersom ho skal rekke OL i Pyeongchang neste vinter. 15 månader ville bety at ho kunne konkurrere igjen 18. januar 2017, mens OL startar tre veker seinare.

Johaug vart opphavleg utestengt i 13 månader av domsutvalet i Norges idrettsforbund (NIF), men Det internasjonale skiforbundet (FIS) anka dommen til det øvste domsorganet i idretten og bad om ei utestenging på mellom 16 og 20 månader. Johaug på si side motanka dommen og gjekk for full frifinning.

Då Johaug fekk dommen frå CAS kom det fram at valdgiftsretten la seg på linja som vart etterspurt av FIS.

OL-nei

Det betyr at OL i Pyeongchang går utan den norske stjerna. Jenta frå Dalsbygda med eitt gull, éin sølv, éin bronse i OL-samanheng får dermed ikkje moglegheita til å legge på ytterlegare medaljar i samlinga allereie kommande sesong.

Sjølve CAS-panelet bestod av dei tre dommarane Markus Manninen (Finland), Jeffrey G. Benz (USA) og Romano F. Subiotto (Storbritannia). Manninen var utnemnt av FIS, mens Benz vart utnemnt av teamet til Therese Johaug.

Hevda uskuld

Det var i september i fjor at det gjekk gale for den norske jenta. Ho fekk kremen Trofodermin av landslagslege Fredrik Bendiksen for ein solforbrent leppe. Kremen viste seg å innehalde det forbodne stoffet klostebol, og Johaug hadde ikkje sett det raude dopingmerket på pakka. Bendiksen tok på seg alt ansvar, men Johaug vart straffa med heimel i det strenge eigenansvaret for utøvarar.

29-åringen har heile tida hevda at ho gjorde det ein kunne forvente av henne då ho forhøyrde seg med landslagslegen om det var trygt å bruke leppekremen.

Bendiksen vitna på Johaugs side under høyringa i Lausanne, slik han også gjorde under saka for domsutvalet på Ullevaal. Utanom legen var det berre Johaug sjølv som svarte på spørsmål rundt omstenda, som til slutt førte til at OL-draumen brast.

(©NPK)