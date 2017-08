Skipresidenten Røste skuffa over dommen

– Som mange andre føler eg inderleg med Therese i dag og er skuffa over avgjerda, seier skipresident Erik Røste.

Norges Skiforbund vart tysdag informert om CAS (Idrettens Valdgiftsrett) si avgjerd om å stengje ute Johaug i 18 månader.

Saka vart behandla i CAS etter at FIS (Det internasjonale skiforbundet) anka avgjerda i domsutvalet i Norges idrettsforbund.

– Eg synest det ikkje er samsvar mellom feilen som er gjort og konsekvensane det får. Når det i dommen blir slått fast at dette ikkje har vore bevisst juks, synest eg det er veldig strengt at Therese blir straffa med utestenging i to sesongar. Straff for brot på dopingreglane skal vere strenge, men ikkje urimelege, seier Røste.

Urimeleg

Han understrekar at Skiforbundet respekterer FIS sin rett til å anke og at det er lengda på utestenginga han meiner er urimeleg.

– Eg meiner lengda på utestenginga er djupt urettferdig, seier Marit Bjørgen.

– Eg har det vondt og er fortvila over at Therese må betale ein så høg pris i ei sak der ho er trudd på alle punkt. Dette viser at rettssikkerheita til oss utøvarar er veldig sårbar, seier Bjørgen.

– Akkurat no føler vi først og fremst fortviling på Therese sine vegner, seier leiar i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad.

– Vi synest dommen er streng når ho no mister to heile verdscupsesongar, VM sist vinter og OL neste år. Ingen er ueinig i hendingsgangen, og domsutvalet i NIF og CAS har lagt til grunn at det dreier seg om ein feil og ikkje noko forsøk på juks, seier Skogstad.

– Eg er i sjokk og synest dette er veldig vanskeleg å handtere, seier landslagssjef Vidar Løfshus.

– No er det viktigaste at Therese og alle involverte i denne saka blir tatt best mogleg vare på. Når Therese blir ein del av landslaget igjen, skal vi alle gjere det vi kan for at ho får den hjelpa ho treng, seier Løfshus.

Therese Johaug er utestengt til og med 17. april 2018. Frå og med 18. februar 2018 vil ho kunne trene saman med landslaget igjen, då utestengde utøvarar etter WADA-koden og NIFs reglar kan delta i organisert trening dei siste to månadane av pålagt utestenging.

(©NPK)