Johaug seier ho er knust av CAS-avgjerda

I pressemeldinga heiter det: -Therese Johaug er fullstendig knust over avgjerda som inneber at OL og heile neste sesong ryk. Ho forstår ikkje at idretten kan stengje henne ute i to fulle sesongar for bruk av ein leppekrem der det verken låg føre prestasjonsfremjande hensikt eller effekt, og som ho tok ansvar for å kontrollere med ein ekspert. Når det i dommen blir slått fast at det ikkje dreier seg om juks, men ein feil, så verkar 18 månader forståeleg og uforholdsmessig, heiter det i ei pressemelding frå advokaten hennar.

Therese Johaug vil bruke dei nærmaste dagane til å gjennomgå avgjerda saman med sine rådgjevarar.

Therese Johaug har eit sterkt ønske om å komme tilbake i langrennssporet og verdseliten og håpar at motivasjonen held i den lange utestengingstida som no står framfor henne.

