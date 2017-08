Idrettspresident Tvedt om dommen: – Kan vere vanskeleg å forstå 

– Det har vore ein lang og krevjande prosess. Endeleg er det sett sluttstrek for den juridiske behandlinga av saka. Resultatet vart ein streng dom og eit anna utfall enn det Therese sjølv hadde håpa på, men vi kan ikkje anna enn å ta dommen til etterretning, seier idrettspresident Tom Tvedt i ei pressemelding.

– Dommen viser med all mogleg klårleik at det blir stilt svært strenge krav til idrettsutøvarar, seier Tvedt.

– Det kan vere vanskeleg å forstå at Thereses bruk av ein leppekrem utan prestasjonsfremjande effekt skal få så alvorlege konsekvensar. Men WADAs regelverk er strengt når det gjeld idrettsutøvarane sitt eige ansvar. No vil vi bruke tid på å gjennomgå denne saka, både avgjerda og prosessen, for å vurdere kva lærdom vi kan trekke av dette.

(©NPK)