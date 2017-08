Fortvila Johaug etter CAS-dommen, vil tilbake i 2019

29-åringen var heilt oppløyst i tårer der ho sat på pressekonferansen i 3. etasje på Hotel Steiger-Dellai i Seiser Alm tysdag formiddag.

Der opna manager Jørn Ernst med at det slett ikkje var dette dei hadde håpa på. Han seier at teamet ikkje kunne skjønne at det kunne ende slik.

Overfor NRK seier Johaugs advokat Christian B. Hjort at det ikkje er aktuelt å ta saka vidare inn for sveitsisk høgsterett.

Teamet fekk beskjeden klokka 12 måndag. Ernst kallar beskjeden for eit stort sjokk. Johaug fekk den tunge beskjeden med familien sin på plass.

– Eg er heilt knust. Eg hadde ein draum om OL, og eg fekk beskjeden i går om at eg ikkje vere med der, sa Johaug med manager Ernst ved si side.

Tøft

Ho sa at ho har gjort så godt ho har kunne den siste tida, og at ho synest at denne siste beskjeden var tøff å få.

– Eg kan ikkje skjønne at eg har fått denne straffa, og eg føler meg urettferdig behandla. Men eg har også sagt at eg ikkje skal gi meg før eg står på startstrek igjen, og eg står ved det. Eg veit ikkje korleis min motivasjon og det mentale vil vere framover. No blir det VM i Seefeld (2019) som er det neste målet mitt, og det er eitt og eit halvt år til. Eg må jobbe med meg sjølv for å få dette på avstand, sa Johaug til det frammøtte norske pressekorpset.

Indre glede

Therese Johaug poengterte at ho sjølv framleis finn glede i å vere ute i naturen og at ho framleis har ein draum om å stå øvst på pallen. Ho takka alle dei nærmaste for støtta gjennom den vanskelege tida.

– Utan dei hadde eg ikkje sete her. Eg ber om respekt for at eg må få litt fri no etter den forferdelege beskjeden eg fekk i går. Det var eit sjokk, og det har nok ikkje heilt gått opp for meg enno. Det er forferdeleg. Det er snakk om livet mitt, og eg følte at eg hadde fortent ein liten opptur no, men i staden vart det ein nedtur igjen. Eg er tom for ord, sa Johaug.

Då ho begynte å få spørsmål om ho trudde det låg politikk bak avgjerda, vart det verre.

– Eg har ikkje tenkt anna enn at eg mister OL, sa Johaug.

Og så takka ho for seg etter ein seks-sju minutt på podiet.

(©NPK)