Aluko skuldar landslagssjefen til England for rasisme

I forbindelse med ein landskamp i november 2014 hadde 30 år gamle Aluko besøk frå familien i Nigeria. Då 34 år gamle Sampson fekk vite at dei skulle komme og sjå kampen skal han ifølgje Aluko ha sagt:

–Jaha, Nigeria? Berre sørg for at dei ikkje har med seg ebola.

Sampson leidde kvinnelandslaget til England til EM-semifinale mot Nederland i sommar.

Påstanden er den siste i ei lang rekke historier der Aluko, som har spelt 120 landskampar for England og spelte i heime-OL i 2012 for Storbritannia, anonymt har meldt hendingane til det engelske fotballforbundet (FA) sidan 2016.

FA hevdar at det ikkje var ei formell skulding, og at det ikkje fanst grunnlag for vidare gransking.

The Guardian skreiv i førre veke at FA har betalt Aluko tilsvarande 830.000 kroner for å «unngå forstyrringar» før EM for kvinner. Aluko var ikkje med i den engelske troppen.

Sjukdommen ebola braut ut i Vest-Afrika i mars 2014.

