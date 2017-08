Kowalczyk bryt med Aukland-brørne

Ho vore ein del av det norske langdistanselaget dei to siste åra, men vel no å ikkje fornye kontrakten.

– Teamet blei heilt norsk, og det ser klart ut for meg at det rår ei nasjonalistisk stemning. Eg forstår jo på ein måte at dei vil ha eit norsk lag, men eg vil ikkje lenger vere ein del av det, seier skistjerna i eit intervju med nettstaden sport.pl.

Kari Vikhagen Gjeitnes erstattar Katerina Smutna på laget, og dessutan har svenske Johan Olsson lagt opp.

– Vi har hatt to fine år saman, men når Anders og eg no overtok laget hadde vi lyst til å satse på ei norsk dame som satsar 100 prosent på langløp, seier Jørgen Aukland.

Gjeitnes, tidlegare med sprint som styrken sin, har valt å satse fullt på langløp. Kowalczyk skal også gå verdscuprenn i regi av FIS i OL-sesongen.

