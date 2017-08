Tutta blir visekaptein i Solheim Cup

Skotske Catriona Matthews steppa inn for Tutta på det europeiske laget. Ho var kaptein Annika Sörenstams høgre hand. Sörenstam gjorde det enkelt og spurde den norske golfaren om å vere visekaptein i staden for Mattews.

«Thank you captain @annikas59 for letting me be part of your team in a differert way then what we both had in mind! Can't wait for the team to go out there and play their hearts out!» skriv Tutta på sin instagramkonto.

Solheim Cup mellom USA og Europa blir innleidd med fousoume-spel fredag.

(©NPK)