Instagram-bilde av Johaug sletta av Skiforbundet

Therese Johaug (29) trente same med Ingvild Flugstad Østberg (26) i Aspen, Colorado i juli, og jentene la ut eit bilde på «skijentene1" som er ein konto for Norges Skiforbund med over 22.000 følgjarar. Det er utøvarane sjølve som redigerer kontoen.

Johaug er førebels dømt til 13 månaders utestenging i Norges Idrettsforbunds domsutval for brot på dopingreglane. Tysdag får ho truleg beskjed om den endelege dommen i Idrettens valdgiftsrett (CAS). På grunn av dette kan ho ikkje vere del av landslaget mens ho er utestengt.

– I sommar vart det posta eit bilde på skijentene sin konto, som er den offisielle lagkontoen for langrennsdamene. Det bildet er no sletta. Rett og slett fordi det er ein offisiell konto, som vi skal ha oversikt over, og der kan ikkje Therese figurere. Så enkelt er det, seier Emil Weberg Gundersen i marknadsavdelinga til Norges Skiforbund (NSF) langrenn til VG.

