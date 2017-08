Zucca og Dalen fekk gullpucken for 2017

Gullpucken er Norges Ishockeyforbunds eldste og mest prestisjefylte utmerking. Den går til den norske spelaren på klubb- og landslag som har vore den fremste utøvaren i sesongen.

Mats Zuccarello var førre sesong heilt sentral då Noreg sikra OL-plassen. Deretter var han ein viktig brikke for Europa-laget som tok seg til finalen i verdscupturneringa i Canada.

I New York Rangers har han endå ein gong vist seg som ein av dei absolutt mest verdifulle spelarane for laget sitt.

– Hans ueigennyttige innsats for laget har blitt hans varemerke, i kombinasjon med ekstreme ferdigheiter og vinnarinstinkt. I sin framferd utanfor isen er han ein fantastisk ambassadør for norsk ishockey på ein av dei største idrettsarenaene i verda, heiter det i grunngjevinga frå juryen. Dette er tredje gong han får prisen.

Andreas Dalen har levert på toppnivå både under VM og under OL-kvalifiseringa. Ho hadde dessutan ein strålande sesong i svenske Djurgården. Det er tredje gong at Dalen får utmerkinga.

