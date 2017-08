Norsk duo klare for sluttspel i sandvolleyball-EM

Mol og Sørum vann torsdag med 2–0 (21-19, 21-17) mot Pablo Herrera og Adrians Gavira frå Spania. Sigeren er av det svært sterke slaget, da spanjolane har vore eitt av dei beste laga i verda den siste tida.

Den norske duoen vann også kampen sin onsdag, og er no klare for åttedelsfinale i meisterskapen. Sluttspelet startar fredag, der møter nordmennene enten polsk eller fransk motstand.

For dei norske herrane Mathias Berntsen og Svein Oddmund Solhaug er meisterskapen derimot over. Torsdag blei det 0-2-tap (22-24, 19-21) mot slovenske Nejc Zemljak og Jan Pokeršnik. Også onsdag blei det tap (0–2) for den norske duoen.

