Warholm og Ingebrigtsen har konkurransefri

Begge er innvilga konkurransefri fram til stemnet i Sveits. Warholm drog frå VM med gull på 400 meter hekk, og Ingebrigtsen fekk bronse på 1500 meter. Det er dei øvingane dei skal delta på i Zürich også.

Verken Warholm eller Ingebrigtsen stiller i elitestemnet på Hamar onsdag kveld.

– Dei har begge hatt eit veldig køyr den siste tida, og for all del – det ser vi på som berre positivt. Det betyr berre at dei har gjort det bra. No prøver vi å optimalisere slik at dei skal prestere bra fram til DL-finalen, seier toppidrettssjef Håvard Tjørhom til NTB.

Frå Zürich drar begge rett heim til Noreg og Sandnes der NM startar dagen etter, fredag 25. august.

Endra NM-program

Der er ikkje tidsskjemaet endeleg lagt, men det er venta at det blir offentleggjort torsdag.

– Programmet er endra slik at dei begge kan delta der. Dei kjem seg ikkje heim til Noreg på torsdagskvelden etter stemnet i Zürich, og då blir det retur fredag. Vi synest det er viktig at begge er med i NM, og NM-arrangøren har sagt at dei vil legge til rette for det. I NM blir det ettermiddagsøkter, og vi trur at dette skal bli bra, seier Tjørhom.

Toppidrettssjefen har opplevd gode dagar i samband med VM i London. Norske friidrettsutøvarar har fått meir merksemd enn dei har fått på fleire år.

– Det har vore jamn pågang dei siste dagane. TV-tala frå meisterskapen var fantastiske, og det er veldig artig at det er blitt skapt ei slik interesse. Det er moro når det går den vegen.

Evaluering

Toppidrettssjefen har naturleg nok ikkje fått tid til å gjere ei skikkeleg evaluering av VM-innsatsen enno, men nokre trekk har han klart for seg.

– Vi kom inn i ein meisterskap med utøvarar som hadde prestert på førehand. Dei gjekk inn i meisterskapen med sjølvtillit. Det er noko anna enn å reise til ein meisterskap med ei haldning om «at ein får berre sjå korleis det går». Den sistnemnde haldninga har vi lyst til å gjere noko med. Dei som skuffa var kastarane, men vi skal hugse på at dei er unge, og at vi snakkar om øvingar som er utruleg teknikkbasert. Alt i alt vart dette bra, meiner Tjørhom.

