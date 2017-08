Undebakke ny mann inn i Northug-teamet

Vidar Undebakke har sjølv hatt ei aktiv karriere i Strindheim. Årsaka til at han går inn i Northug-satsinga, er at hovudtrenar Stig Rune Kveen har gått tilbake til jobben som skilærar ved Meråker vidaregåande skule.

Kveen skal framleis har hovudansvaret for Northugs trening, men får hjelp av Undebakke og Northugs bror Tomas.

– Stig Rune har det overordna ansvaret på same måte som før, både for planlegging og evaluering av treninga. Vidar vil vere meir direkte involvert i gjennomføringa, seier Northugs manager Are Sørum Langås til Adresseavisen.

Underbakke er tilsett på fulltid som servicemann og som trenarens forlengde arm. Han skal også vere skitestar, sjåfør og bidra på høgdesamlingar. Han skal også følgje opp Chris Jespersen som er under opptrening.

