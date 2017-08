Solheim Cup-start i fare for Tutta

Tysdag trente ho berre putting, mens dei andre spelarane var ute og trente på bana. Europas kaptein Annika Sörenstam sa til GolfChannel.com at Suzann Pettersen slit med ein ryggskade. Ho bekreftar seinare at visekaptein Catriona Matthew førebudde seg på å steppe inn dersom Pettersen må kaste inn handkledet.

– Ettersom det ikkje er andre skadeproblem hos oss så trente Catriona saman med laget for å vere på den sikre sida, sa Sörenstam i ei pressemelding.

Også USA har litt problem. Lexi Thompson har slite med eit virus og har på grunn av det slite med søvnproblem. Ho trente ikkje tysdag.

Tittelforsvarar USA tar imot Europa i duell i kvinnenes Solheim Cup. Turneringa startar fredag med ein foursome og ein fourball, fortset laurdag med fourball og foursome. Det heile blir avslutta søndag med tolv singelduellar.

Europa må ta 14,5 poeng for å ta tilbake tittelen. For USA held det med uavgjort for å vinne.

(©NPK)