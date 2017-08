Wimbledon får enda eit tak

Frå 2019 skal det nye taket vere på plass i den mest prestisjetunge tennisturneringa i verda. Turneringa går på gras, og det nye taket skal òg vere mogleg å trekkje unna på soldagar.

Kostnadsramma for det nye taket er på godt over 745 millionar kroner. I den summen ligg òg at ein får utvida tilskodarkapasitet på bane 1 frå 11.500 til 12.400 sitjeplassar.

Av dei andre grand slam-turneringane har både Paris og New York éin bane kvar med tak, mens Melbourne har ikkje mindre enn tre banar med moglegheiter for tak.

(©NPK)