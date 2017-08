Eurosport kjøpte Rosenborg-rettar

Det skriv kanalen i ei pressemelding torsdag.

Den første kampen blir spelt i Amsterdam torsdag 17. august. Returkampen på Lerkendal går ei veke seinare. Begge kampane blir viste på MAX.

– Dei to oppgjera mellom Rosenborg og Ajax er kampar vi er svært glade for å ha sikra oss, seier Eurosports fungerande sportsdirektør Eirik Koren.

– Vi har allereie vist Brann og Odd på våre kanalar i tidlegare rundar av europaligakvalifiseringa. No er vi komne til siste hinder, der Rosenborg står for tur. Serieleiarane får to tøffe kampar mot eitt av dei aller beste laga i turneringa førre sesong. Ajax spelte som kjent i finalen i mai, men ingenting er umogleg. Rosenborg har stor rutine i denne typen kampar, og dei største stjernene deira har vist sin klasse i det siste, seier Koren.

Discovery, Eurosports eigar, vil vise gruppespelet i Europaligaen på sine kanalar.

