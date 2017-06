IOC ønskjer å tildela OL i 2024 og 2028 samtidig

Det er venta at forslaget blir endeleg vedteke neste månad. Tiltaket vil langt på veg sikra at både Paris og Los Angeles får kvart sitt sommar-OL. Dei to byane er no åleine i kampen om å få 2024-OL.

– IOC-styret har fredag samrøystes godkjent tilrådinga om å tildela leikane i 2024 og 2028 samtidig, seier IOC-president Thomas Bach.

Bakgrunnen for tilrådinga er at mange byar opp gjennom åra har brukt store summar på å førebu eit kandidatur til å bli OL-vert. Det vil IOC unngå i framtida ved å tildela to meisterskap i same slengen.

Paris i 2024?

Bach argumenterte fredag med at Paris og Los Angeles er «to fantastiske byar» og at IOC ikkje kunne la ein slik sjanse gå frå seg.

Paris ser ut til å liggja best an i kampen om å få OL om sju år, særleg etter at søkjarkomiteen i Los Angele har signalisert at den amerikanske storbyen ikkje har låst seg til 2024.

Den franske hovudstaden har derimot lagt ei tøffare linje.

– Vi ønskjer leikane i 2024. Det er mandatet mitt. Vi kan ikkje vurdera 2028 no, seier Tony Estanguet, som er leiar for søkjarkomiteen til Paris.

Blir IOC-styrets anbefaling vedtatt under eit møte 11. juli i Lausanne, blir vertsbyane for 2024 og 2028 valt under IOC-kongressen i Lima i september.

Skal bli billegare

Byar som Hamburg, Roma og Budapest har tidlegare vist interesse for sommarleikane i 2024, men folkeavstemmingar eller politisk motstand fekk dei til å trekkja seg frå søkjeprosessen.

Bach er ein stor forkjempar for ei såkalla dobbelttildeling. Den tyske IOC-presidenten meiner det er for mange taparar i søkjeprosessen med den noverande modellen.

IOC er også oppteken av å gjera det mindre dyrt å arrangera OL, og ein ønskjer ikkje at dyre anlegg skal stå ubrukte og forfalla etter leikane. Bach poengterer at både Paris og Los Angeles har planar om mykje gjenbruk og bruk av eksisterande fasilitetar.

