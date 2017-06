Flodin testar Tufte i dobbeltsculler

Tufte sat i dobbeltfiraren då det vart 5.-plass under EM i Tsjekkia i mai. Borch har enno ikkje konkurrert over 2000 meter denne sesongen.

Byte av båt for Tufte er udramatisk. Det har lenge vore ein planlagt manøver og var bestemt før EM.

– Vi vurderer heile tida kvar sjansen for medaljar er størst, om det er i dobbeltfirar eller i dobbeltsculler, og dette var eit planlagt tiltak. Vi samanliknar dobbeltfiraren og dobbeltsculleren heile tida, og det er inga sjølvfølgje kven som sit kvar. Vi fekk vist i EM at dobbeltfiraren er kapabel til å ta ein medalje. No testar vi ut om dobbeltsculleren er i stand til det same, og kanskje har vi også to båtar som er i stand til å ta medalje, seier Flodin til NTB.

Tufte og Borch har ein historikk bak seg, og vestfoldingane tok bronse under OL i Rio de Janeiro. VM i år blir arrangert i Florida i USA i september.

– Det er ikkje sjølvsagt at dei køyrer dobbeltsculler saman i VM. Dette veit vi meir om etter verdscuphelga i Poznan 16.- 18. juni. Då har vi eit klarare bilete av kva båt vi skal prioritere.

Kjetil Borch er eit usikkerheitsmoment. Han har vore igjennom ein vinter med skadar og sjukdom og vart olbogeoperert 27. april

– Han fekk fjerna noko brusk. Kjetil har vore i trening ei stund, og mi vurdering er at han er på høgde med fjorårssesongen. Han var i båt før EM, men den meisterskapen kom for tidleg for han, seier Flodin.

