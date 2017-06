Norges Skiforbund med prosjekt for jentehopp og jentekombinert

Prosjektet blir kalla Prosjekt 2022, og Norges Skiforbund og NTG Lillehammerhopp har i samarbeid tilsett Line Jahr som hovudtrenar for hoppjentene i Prosjekt 2022. Jahr måtte nyleg leggja skia på hylla på grunn av kneskade.

Jahr går også inn som trenar i landslagsteamet. Der får ho kvinnetrenar Christian Meyer som mentor.

Ein av grunnane til at prosjektet er sett i gang, er at gapet mellom Maren Lundby og ned til dei andre norske er for stort. Det svekkjer Noreg i til dømes lagkonkurransar i meisterskap.

– Eg gler meg enormt mykje til å arbeida med dette prosjektet. Hoppsporten har gjeve meg så mykje, og det er ei stor ære og få lov til å gje noko tilbake gjennom dette prosjektet. Det er med respekt, audmjuk haldning og glede eg går på med frisk mot for å løfta nivået på jentehopp i Noreg. Det er ingen tvil om at vi har mange jenter der ute med stort potensial til å ta opp kampen, og kjempa side ved side med Maren Lundby. Eg gler meg til å sjå kor dette endar, seier Jahr.

