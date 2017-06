Ikkje noko sjakk-VM i Oslo neste år

Norges Sjakkforbund har sidan desember arbeidd med å få sjakk-VM til Noreg. Det blir ikkje i 2018.

Det er World Chess Events Ltd. som eig rettane til VM-syklusen. Norges Sjakkforbund (NSF) har vore i tett dialog med selskapet gjennom prosessen, men det er semje mellom World Chess og NSF å avslutta denne prosessen. Årsaka er at det har vist seg å ta for lang tid å få på plass finansieringa av Oslo-alternativet.

– Ideen om å ha ein VM-match i sjakk i Noreg mens vi har verdsmeisteren har fått tilslutnad frå alle hald, og NSF fekk i desember 2016 økonomisk støtte frå Oslo kommune for å laga ein søknad om å få det neste meisterskapen til Oslo, seier Geir Nesheim, generalsekretær i NSF i ei pressemelding.

Sjølv om samarbeidet med World Chess Events har vore framifrå, har arbeidet med å få på plass nødvendig finansiering vist seg svært tidkrevjande. Samtidig har rettshavaren hatt behov for avklaring, for å kunna starta og gjennomføra detaljplanlegginga av kampen neste år. Dette har vi stor forståing for, seier Nesheim.

For femte året på rad er det medlemsvekst i Norges Sjakkforbund. Allereie i mai blei det sett medlemsrekord for eit kalenderår, og det er ingen ting som tyder på at veksten skal spakne.

– Prosessen med VM-søknaden har i alle fall gjeve mykje nyttig erfaring, og NSF vil ikkje sjå bort frå at VM i sjakk kan koma til Noreg ved eit seinare høve, avsluttar Nesheim.

NSF ønskjer generelt å sikra store sjakkhendingar i Noreg, og neste år blir det til dømes EM for seniorar i Oslo i august.

(©NPK)