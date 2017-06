Fotballskule har gjeve klubbane milliardinntekt

Landet rundt samlast forventningsfulle barn til endå ei utgåve av den populære fotballskulen. Ifølgje arrangøren sjølv kjem det både folkehelsa, idrettsgleda og klubbkassane til gode.

Allereie før 2017-utgåva blir sparka i gang, viser tala at nesten 1,2 millionar barn og unge har vore med på dei om lag 8.000 fotballskulane som har blitt arrangert i 20 år. Og klubbane har innkassert nesten ein milliard kroner på samarbeidet sitt med Tine opp gjennom åra.

I år er det 453 arrangement som skal gjennomførast.

– Hovudmålet med fotballskulane er å gje barn og unge eit morosamt og godt tilbod, og det er klart at økonomien i klubbane har godt av solide arrangement som dette. Tjue år med Tine Fotballskole har sytt for kroner i kassa for klubbane, og ikkje minst store opplevingar for barna som har vore med, seier André Paulsen, fagansvarleg for Tine Fotballskole i Norges Fotballforbund.

– I tillegg er det viktig å auka delen jentedeltakarar og jentetrenarar. Mange av klubbane er godt på veg mot å nå måla om minst 40 prosent jentedel allereie, og det er vi svært glade for, seier han.

Tysklandsproffen og landslagsprofilen Caroline Graham Hansen har sjølve vore med på fotballskulen. Ho rår gjerne andre jenter å bli med.

– Det var faktisk der det heile starta for meg, seier ho.

