Berizzo klar for Sevilla

Klubben har vore på trenarjakt sidan Jorge Sampaoli drog for å bli argentinsk landslagstrenar i starten av månaden.

No har Sevilla funne sin mann. I ei fråsegn frå klubben heiter det at Berizzo vil skrive under på ein to årskontrakt med laget som vart nummer fire i den spanske ligaen i vår.

– Berizzo vil komme til Sevilla ein av dei neste dagane for å signere kontrakten og bli presentert offentleg, melder klubben.

Berizzo var sist sesong trenar i ligarivalen Celta Vigo. Han førte laget til ein 13.-plass på tabellen og semifinale i Europaligaen.

(©NPK)