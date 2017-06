Årsbeste av Hynne i Tsjekkia

Tida var årsbeste for Hynne, som jaktar på VM-kravet på distansen. Det er på 2.01.00. Vinnar av løpet måndag vart ukrainske Olha Lyakhova på tida 2.00.75.

– Det var mykje bra i løpet i dag, sa Hynne til Norges Fri-idrettsforbund.

– Etter eit defensivt og elendig taktisk løp torsdag, klarte eg å få til eit offensivt løp i dag. Kanskje var eg litt for ukritisk, noko som gjorde at eg vart springande mykje på utsida. Men kroppen er på gang. No ser eg fram til Oslo Bislett Games om ti dagar. Då skal det gå fort, la ho til.

Strindheim-løparen vart også nummer seks på 800-meteren i franske Montreuil sist torsdag. Då fekk ho tida 2.03,73 i det både ho og trenar Erik Sakshaug karakteriserte som eit roteløp.

(©NPK)