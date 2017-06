CAS-dommar: – Utøvaren har eit strengt ansvar

Tysdag skal Johaugs sak opp i valdgiftsretten i sveitsiske Lausanne. Den norske langrennsstjerna håpar å få dopingdommen på 13 månaders utestenging redusert, eller i beste fall bli frikjent, men det motsette kan også bli utfallet. Straffa kan også bli forlengd.

Johaug har heile tida hevda at ho gjorde det ein kunne forvente av henne då ho forhøyrde seg med landslagslege Fredrik Bendiksen om det var trygt å bruke leppekremen Trofodermin.

Ifølgje den svenske CAS-dommaren Lars Nilsson ligg derimot ansvaret på utøvaren.

– Elles risikerer vi å få eit system med såkalla «foul guys», og då kan vi legge ned heile idretten, seier han i eit intervju med det svenske nyheitsbyrået TT.

Den finske CAS-dommaren Olli Raustevil ikkje uttale seg om Johaug-saka når den no har nådd CAS, men i ei skriftleg fråsegn til TT seier han at idrettsutøvarar «må snu kvar stein» for å sjå om eit legemiddel inneheld noko ulovleg. Det held ikkje å spørje landslagslegen.

Strengt ansvar

Svenske Nilsson er av same oppfatning.

– Innan hestesporten blir det iblant sagt at det har vore tilfelle med såkalla «foul guys», stalltilsette som mot betaling tok på seg skulda for at hestane har fått i seg forbodne stoff. Dersom ein får eit liknande system innan den vanlege idretten, kjennest det som om vi kunne legge ned idretten i staden, seier han.

– Det er kjempeviktig at utøvaren har eit strengt ansvar. Dernest kan det finnast situasjonar der ein kan sjå mildare på det, men utgangspunktet er at utøvaren må vere svært nøye, legg CAS-dommaren til.

Nilsson vil til liks med Rauste ikkje uttale seg om Johaug-saka spesifikt. Han seier samtidig at utgangspunktet for ei dopingsak lik den Johaug er ramma av, er to års utestenging.

– Samtidig kan ein finne grunnar som tilseier at den bør vere kortare. I Noreg kom ein fram til 13 månader, det er ein ganske lang bit ned frå 24 månader. Om det er rett eller feil har eg ingen oppfatning om, men det er i alle fall eit kraftig steg ned frå det intellektuelle utgangspunktet, seier Nilsson.

Kan få svar i løpet av veker

Therese Johaug håper å ha sona utestenginga ferdig slik at ho kan delta under OL i Pyeongchang neste vinter. Nyleg sa ho i eit intervju med NTB at smertegrensa for å rekke vintervekene i Sør-Korea er at straffa ikkje overstig 15 månader.

Det er venta at Johaugs støttespelarar vil be om at ei rettsavgjerd frå CAS ligg føre så raskt som i det heile mogleg.

– Normalt inneber det at sjølve avgjerda kan kome nokre veker etter høyringa. Den fullstendige dommen, med grunngjeving, kan dryge i to-tre månader, seier Nilsson.

(©NPK)