Skipresidenten: – Kollensøndagen er urokkeleg

Ski-Noreg var på kokepunktet då eit ønske frå utlandet om redusert reisebelastning under Raw Air kom på bordet. Ei løysing med start i Trondheim under den norske hoppturneringa, ville tvinge det tradisjonelle søndagsrennet i Kollen til torsdag kveld.

– Eg har aldri opplevd at det har vore ei reell problemstilling. I Norges Skiforbund er det ingen tvil om at Holmenkollsøndagen er bautaen i det vi held på med på arrangementssida. Den står sterkt og det har aldri vore tvil om at den skulle vidareførast, seier skipresident Erik Røste.

Dermed er ideen om å flytte det tradisjonsrike hopprennet i legendariske Holmenkollen lagt død ein gong for alle.

– Kollensøndagen er urokkeleg, påpeiker Røste overfor NTB.

– Eg fekk med meg diskusjonen som oppstod rundt reiseopplegget i Raw Air, ei turnering som eg synest blei veldig bra allereie i første år. Frå mi side har det likevel aldri vore nokre uvisse om at vi skal ta vidare Kollensøndagen slik alle kjenner den, seier skipresidenten.

Ingen har fleire tilskodarar

Han lover å jobbe knallhardt for å auke talet på tilskodarar som får med seg det spesielle hopprennet. Ei oppgåve blir å få alle som ser tremila til jentene først over i hoppanlegget. No går for mange av dei heim etter ein halv Kollen-søndag.

– Eg opplever, ikkje berre her heime, men også internasjonalt, at Holmenkollen er eitt av dei arrangementa som saman med nokre få andre stader blir omtalt som store bautaer i internasjonal samanheng. Det er eit arrangement som er viktig for internasjonal skisport. Vi kjem til å gjere alt for å bevare det, seier Røste.

– Det er ikkje noko anna hopparrangement i Norge som har fleire tilskodarar enn akkurat det hopprennet i Kollen, påpeiker Røste.

Vil ikkje love jentene millionbonus

Hoppjentene får ikkje vere med i Raw Air, men får omsider si eiga turnering etter at Noreg fekk kjempa gjennom ein trippel i Lillehammer i desember.

– Vi har vore og skal vere eit føregangsland. Eg er veldig stolt over at den organisasjonen eg leder tar det ansvaret. Eg var ikkje til stades på vårmøtet i FIS sjølv, men det var inga sjølvfølgje at vi skulle få til den trippelen, men det klarte vi å få til, seier Røste stolt.

Det gjekk mot kutt i talet på verdscuprenn for jentene, men mykje takkete vere Norges Skiforbund, blei det i staden auka satsing.

– Frå å ha ein kalender som var i ferd med å ta eit steg tilbake, er det blitt ein offensiv kalender takkete vere at Noreg tok ansvar. Det viser krafta som bur i denne organisasjonen.

– Men Maren Lundby fryktar at jentene må hoppe for frukt og ost?

– Eg så det Maren sa. Eg såg også at ho sa det viktigaste var at dei fekk eit bra sportsleg opplegg. Det er spikra, så får vi ta dei andre tinga i tur og orden, seier Røste som ikkje vil love hoppjentene ein millionbonus i denne omgangen.

