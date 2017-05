Fleire norske medaljekandidatar i O-VM

Verdsmeisterskapen i Estland, høgdepunktet for orienteringsløparane i år, startar om ei veke. Frå fjorårets VM i Sverige fekk Noreg med seg to gull, og sjølv om enkelte av utøvarane som bidrog til medaljefangsten har lagt opp, blir lista lagt høgt også denne gangen.

– Vi såg under den innleiande verdscuprunden i Finland førre helg at vi har fleire kort å spele på enn Olav Lundanes. Både Magne Dæhli og Eskil Kinneberg viser at dei har tatt steg sidan i fjor, og at dei absolutt vil vere å regne med i medaljekampen under skogsdistansane i Estland, seier landslagssjef Kenneth Buch.

– Det er likevel i første rekke Lundanes og Dæhli som drar til VM med konkrete medaljeambisjonar, tilføyer han.

Lundanes tok gullet

På stafettane stiller også Noreg i fremste rekke av medaljefavorittar.

I fjor var det Lundanes (langdistanse) og stafettlaget for herrar som sprang inn til VM-gull. I tillegg fekk Lundanes og Heidi Østlid Bagstevold med seg medalje frå mellomdistansen, i tillegg til at veteranen Anne Margrethe Hausken Nordberg sprang heim sin første VM-medalje på langdistanse.

– Sjølv om fleire av damene på VM-laget frå i fjor har lagt opp (Heidi Østlid Bagstevold og Mari Fasting), har vi ambisjonar om å vere med i medaljekampen også her, både individuelt og på stafett, seier landslagssjef Buch.

– Veteranane Marianne Andersen og Anne Margrethe Hausken Nordberg har ein positiv tendens. Komplettert med nokre offensive VM-debutantar, blir totalen veldig bra, seier han.

Sprintuttak i neste veke

Tysdag tok han ut løparane til skogsdistansane i Estland. På herresida er Dæhli, Kinneberg. Lundanes og Håkon Jarvis Westergård norske håp, mens Marianne Andersen, Andrine Benjaminsen, Ida Marie Næss Bjørgul, Ingjerd Myhre og Anne Margrethe Hausken Nordberg skal jakte medaljar på kvinnesida.

Laget til sprintdistansane blir tatt ut i neste veke, etter sprint-NM på Hamar i pinsen.

VM blir arrangert i perioden 30. juni til 8. juli.

(©NPK)