Agenten: Zlatan vil bli i England

I eit intervju med britiske Talk Sport seier Raiola at den svenske superstjerna vil bli verande i klubben han har spelt for denne sesongen. Ibrahimovic fekk ein alvorleg kneskade i april og mista resten av sesongen.

– Han vil bli i England, og han vil bli verande i toppen. Om han sjølv ser at han kan vere til nytte for Manchester United, kvifor skulle det ikkje bli Manchester, seier Raiola.

– Han kan vere eit verdifullt bidrag for nokre andre toppklubbar også, men eg trur at for å vise respekt snakkar han med Manchester United først for å sjå kva dei vil.

Ibrahimovic har fått operert det skadde kneet og feira i førre veke europaligasigeren på krykker. Han er forventa å vere tilbake på bana først neste år. Den noverande kontrakten hans med United går ut 30. juni.

– Vi har fått mange tilbod og vi må vurdere dei, seier agenten.

