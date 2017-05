Ungt, men rutinert norsk kvinnelag mot USA

– Det er eit ungt lag, men ein del rutine i troppen. Vi har hatt eit generasjonsskifte. Laget har gjort det bra, og eg føler vi har tatt steg, sa Sjögren på ein pressekonferanse på Ullevaal stadion tysdag.

Han kan dessutan skilte med eit par stjernespelarar. Ada Hegerberg har dominert for sitt Lyon og er klar for meisterligafinalen mot PSG i Cardiff torsdag. Caroline Graham Hansen er også tilbake for fullt etter ein periode med skadar.

– Ada har prestert veldig bra over tid. Caroline har slite med skadar, men spelt sidan mars og gjort det veldig bra med Wolfsburg, sa Sjögren.

Det er Røa-spelaren Kristine Bjørdal Leine som kan få sin debut mot USA i Sandefjord.

Det store målet for Noreg denne sesongen er EM-sluttspelet i Nederland.

