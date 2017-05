Sovande Woods hadde ikkje alkohol i kroppen

Tysdag opplyste amerikansk politi at polititenestemenn oppdaga bilen til golfstjerna i vegkanten ved byen Jupiter i Florida natt til måndag. Inne i bilen fann dei ein sovande Woods med setebeltet festa. Bilmotoren gjekk.

Golfstjerna vart ifølgje ein politirapport vekt, men skal ha snakka svært «tregt og utydeleg». Han skal ha fortalt politiet på staden at han tar fleire typar medikament.

41-åringen skal ha verka forvirra og spurde kor langt frå heimen i Hobe Sound han var. Samtidig omtalar politiet han som svært samarbeidsvillig.

Ingen alkohol

Alkoholtesten som vart tatt på staden viste ingen teikn til at golfstjerna hadde alkohol i kroppen, og Woods skal ha sagt ja til også å avleggje ein urinprøve.

I politirapporten som vart frigitt tysdag, går fram det at Woods hevdar han tar dei ulike medikamenta i kjølvatnet av ryggoperasjonen han gjennomgjekk i april.

41-åringen har hatt store problem med ryggen dei siste åra og har vore gjennom i alt fire inngrep sidan 2014. Smertestillande medikament blir som oftast skrivne ut i etterkant, og mange av desse blir det sterkt fråråda å nytta i kombinasjon med bilkøyring.

Beklaga

Måndag sende Woods sjølv ut ei fråsegn der han beklaga episoden og påpeikar at det heile kom av ein «uventa reaksjon» på medisin han tar.

– Eg forstår alvoret i det eg har gjort og tar ansvar for mine handlingar. Eg vil at folk skal vite at det ikkje var alkohol inne i biletet. Det som skjedde var ein uventa reaksjon på medisinar eg får på resept. Eg forstod ikkje at kombinasjonen av medisinane skulle påverke meg så sterkt, seier Woods.

Han beklagar overfor familie, venner og tilhengarar.

– Eg forventar meir av meg sjølv. Eg vil gjere alt eg kan for å unngå at noko liknande skjer igjen.

Woods har ikkje mindre enn 14 Major-titlar på si innhaldsrike merittliste.

5. juli må 41-åringen møte i retten som følgje av episoden måndag.

(©NPK)