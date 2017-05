Holmenkollen mista verdscupfinalen for kvinner

Maren Lundby & co. skal utfor Holmenkollen søndag 11. mars, mens verdscupfinalen i Oberstdorf går fjorten dagar seinare.

Kvinnene skal dessutan kommande sesong ha to lagkonkurransar. Dermed begynner kvinnenes verdscupsesong å likne litt meir på programmet til mennene.

Den første lagkonkurransen skal gå føre seg i Hinterzarten i Tyskland 16. desember. FIS har også sett opp ein lagkonkurranse i Zao i Japan 20. januar.

Under FIS-kalenderkonferansen i Slovenia i helga blei det også klart at jentene skal få si eiga «hoppveke» med trippelkonkurransen i Lysgårdsbakkene frå 1. til 3. desember. Der går dei to første renna i normalbakken, mens dei 30 beste avsluttar trippelen i storbakken.

Denne sesongen skal dei kvinnelege hopparane gjennom 17 individuelle renn ved sidan av OL-konkurransen i Pyeongchang i februar. Verdscupsesongen startar i Lillehammer første helg i desember og blir avslutta i Oberstdorf siste helg i mars.

Likevel er det langt fram til at kvinneleg skihopping er heilt på høgde med mennene. Mens gutane kjemper om millionsummar i premiar, er det mykje mindre som hamnar på premiebordet til jentene.

