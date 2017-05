TV 2 sikra seg handballavtale

Fredag melder kanalen at den har signert ein avtale med Norges Håndballforbund som strekkjer seg ut sesongen 2021/2022.

Den nye medieavtalen inneber at éin seriekamp i veka vil bli send på TV 2 Sportskanalen, mens cupfinalane og landskampane både på herre- og damesida blir viste på TV 2s hovudkanal.

– Vi veit interessa for handball i Noreg er stor. Det er viktig både for klubbane og landslaga at det er kontinuitet i mediedekkinga. Det gjeld også for den daglege nyheitsovervakinga, seier handballforbundets generalsekretær Erik Langerud.

– Kampen om plassen i det fragmenterte sports-mediebiletet er hard og utfordrande, og det er heilt avgjerande for posisjonen til handballen at vi har ein framskoten rolle i den kampen. Det meiner vi norsk handball er sikra gjennom den nye avtalen med TV 2, legg han til.

I tillegg til kampane som blir sende direkte inneber den nye handballavtalen at TV 2 gjennom eit nytt handballmagasin vil sikre dekning av både topp- og breiddeaktivitetane i Handball-Noreg.

Den nye avtalen gjeld ikkje kampar i EM, VM eller Olympiske leikar.

(©NPK)