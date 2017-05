Kanonkamp sikra norsk poeng mot Tsjekkia

0–0 og eitt poeng etter ordinær tid og tre periodar gjer at Noreg sikra seg eit svært viktig poeng med tanke på ein plass i kvartfinalen.

Noreg kjempa ein heroisk forsvarskamp i store delar av kampen, og vart gong på gong redda av ein strålande Lars Haugen heilt bakarst. Haugen vart fortent kåra til Noregs beste spelar.

Alt i alt gjorde eit strålande lagarbeid at Noreg tok poeng mot ein av dei absolutt beste hockeynasjonane i verda.

Noreg kunne faktisk ha tatt leiinga i kampen. Vel ni minutt var spelt av andre periode da Ken André Olimb plutseleg kom til den til da største sjansen i kampen i ein overfallsperiode for Noreg. Han tok imot ein pasning frå broren Mathis, men dessverre for Petter Thoresens menn klarte ikkje «Kenna» og få pucken i mål bak Tsjekkias målmann Pavel Francouz. Veslebror Olimb rista oppgitt på hovudet over seg sjølv etter «missen».

Heilt på tampen av perioden varta Lars Haugen opp med ei magisk redning på eit skot frå Philadelphia Flyers-proffen Jakub Vorácek.

Tsjekkia stilte elles med eit lag som inkluderte seks NHL-proffar.

Pressa

Noreg var hardt pressa, særleg dei 12–13 første minutta av 1.-perioden. Skota hagla rundt den norske målvakta, Lars Haugen, men Färjestad-keeperen heldt tett. To gonger var Noreg i undertal etter utvisingar av Alexander Bonsaksen og Kristian Forsberg, men som før i meisterskapen forsvarte laget seg bra med éin mann mindre på isen.

Mot slutten av perioden kom Noreg langt meir med og produserte òg fleire avslutningar, men Tsjekkia vann likevel skotstatistikken 12–3. Totalt leidde dei skotstatistikken 22–5 etter to periodar.

To tap i april

Noreg møtte Tsjekkia til to treningskampar i midten av april òg. Da var rett nok troppen annleis enn under VM, men likevel var Tsjekkia det klart beste laget den gongen og vann begge kampane som vart spelte. I den første vart det 4–0, og i den andre vann tsjekkarane 6–3. Norske målscorarar var Jørgen Karterud, Thomas Valkvæ Olsen og Sondre Olden.

Dei nemnde målscorarane har alle hatt ein anonym rolle for Noreg så langt under denne meisterskapen. Karterud kom først inn i troppen da det vart klart at Mats Zuccarello ikkje kom til VM, mens Valkvæ Olsen har vore ein del sjuk under opphaldet i Paris. I kampen tysdag var han ein av dei som måtte sjå kampen frå tribuneplass.

Dei tre siste kampane Noreg skal spele i gruppespelet:

13. mai: Finland

15. mai: Canada

16. mai: Kviterussland

Ein eventuell kvartfinale går torsdag 18. mai.

