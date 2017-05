Framleis full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg 

– For fjerde år på rad sørgjer regjeringa for full kompensasjon. Anlegg er det viktigaste verkemiddelet for at fleire kan drive idrett og fysisk aktivitet, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår regjeringa ei tilleggsløyving på 10 millionar kroner til kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi ei samla løyving på 185,9 millionar kroner til ordninga i 2017, ein auke på 122 millionar kroner frå 2013.

– Kompensasjonsordninga varetar eit stort behov. Idrettslag og foreiningar bidrar i stor grad sjølv til bygging av anlegg. Det er viktig for regjeringa å skape gode rammevilkår for lag og foreiningar som tar på seg anleggsinvesteringar på idrettsområdet, seier Helleland.

