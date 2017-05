FA-cupen sikra på norske TV-skjermar til 2024

Allereie frå hausten vil mykje av den engelske toppfotballen kunne sjåast gratis på Viasat 4, opplyser Modern Tomes Group (MTG) i ei pressemelding.

Selskapet har kjøpt rettane for FA-cupen fram til 2024, mens avtalane for ligacupen og meisterskapsserien varer til 2022. Alle kampane blir tilgjengelege på Viasat-kanalane og Viaplay, og første kamp ut er Community Shield frå Wembley første helga i august.

– No styrkjer vi tilbodet vårt med engelske fotballettar som vi veit er svært ettertrakta blant sjåarane, og med dette har vi toppfotball frå alle dei store europeiske fotballnasjonane. Vi er veldig fornøgde med å ha fått på plass langsiktige avtalar for desse rettane og at fotballfesten vil fortset på MTGs flater i mange år framover, seier Anne Tufte, sportssjef i MTG Norge.

Denne veka vart det også kjent at MTG forlengjer rettane til meisterligaen fram til 2021.

(©NPK)