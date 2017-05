TV 2 opplyser tysdag at kanalen har inngått eit samarbeid med MTG (Modern Times Group) som gjer at dei skal sende to kampar frå kvar meisterligarunde, inkludert sluttspelet.

Fram til no har kampane i Europas gjævaste klubbturnering vore å sjå på TV3 og Viasats kanalar.

(©NPK)