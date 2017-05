Messis dobbeltgjengar nær fengsla

Så mange oppsøkte den iranske studenten denne veka for bli fotografert saman med han, at iransk politi til slutt måtte setja ein stoppar for kaoset ved å frakta Parastesh til nærmaste politistasjon i byen Hamedan.

Likskapen mellom dei to er så slåande at TV-kanalen Eurosport nyleg nytta eit Twitter-bilete av iranaren under ein reportasje om den verkelege Messi.

Furoren rundt Parastesh starta for nokre månader sidan då den fotballgale faren til iranske Messi-kloninga pressa 25-åringen til å posera på eit bilete i Barcelona-drakt. Fotoet blei så sendt til ei iransk fotballnettside.

– Biletet blei sendt om kvelden, og tidleg neste morgon ringde dei og bad meg koma inn for eit intervju så raskt som mogleg, seier Parastesh til nyheitsbyrået AFP.

Fekk modellkontrakt

Trass i at han i dei innleiande fasane var skeptisk til prosjektet, har iranaren no gått opp i rolla som Messi-dobbeltgjengar. Nyleg klipte han håret for å vera mest mogleg lik fotballmagikaren i Barcelona.

Ofte har han også på seg drakta til den spanske storklubben før han går ut.

No tek satsinga til å betala seg. Parastesh er for tida fullt oppteken med medieintervju over heile verda og har i tillegg sikra seg ein modellkontrakt.

– No er folk på meg som den iranske Messi og ønskjer at eg skal kopiera alt han gjer. Når eg dukkar opp ein stad, er folk heilt sjokkerte, seier 25-åringen.

Iranarane er sterkt opptekne av fotball, og Parastesh blir stadig omringa av autografjegerar.

– Eg er verkeleg glad for at det gjev dei glede å møta meg. Den gleda dei viser gjev meg mykje energi, seier dobbeltgjengaren.

Fekk skulda for Messi-mål

Sjølv er han glad i å sjå fotball på TV, men har sjølv aldri vore aktiv. Iranaren arbeider samtidig med å læra seg nokre triks, slik at han kan bli endå meir lik Messi.

Parastesh hugsar godt den avgjerande gruppespelskampen mellom Argentina og Iran under VM-sluttspelet i 2014, der Messi scora på overtid og sende Iran ut av turneringa. Etterpå var faren rasande.

– Etter kampen ringde han til meg og sa «ikkje kom heim i kveld, kvifor scora du mål mot Iran?". Eg svarte berre at det ikkje var meg, smiler Parastesh.

Den store draumen no er å møta den verkelege Messi i Barcelona.

