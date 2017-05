Infantino: – FIFA-økonomien er ekstremt solid

Infantino gav eit innblikk i Det internasjonale fotballforbundets økonomi då han gjekk på talarstolen under Det asiatiske fotballforbundets årlege kongress i Bahrain måndag. Sveitsaren hevda der at underskotet er i tråd med FIFAs «forretningsmodell» og at det ikkje er nokon grunn til å legge fram «kunstige» tal.

– Trass i det enkelte har prøvd å seie og skrive, er FIFAs økonomi ekstremt solid, sa Infantino til delegatane.

Han la vidare til at det er normalt at Fifa går med underskot i tre år, før ein så «får inntekter» i det fjerde rekneskapsåret når VM-sluttspelet finn stad.

– Det er slik vår forretningsmodell er forma ut. Vi har ikkje behov for å fortelje dykk andre historier, og har heller ikkje behov for å gjere våre tal kunstige eller få dei til så sjå betre ut ved rekneskapsmessige grep, sa Infantino.

Fifa har tidlegare sagt at det nemnde underskotet kan auke gjennom 2017, mens det i 2018 er venta eit overskot på rundt éin milliard dollar. Det handlar i stor grad om inntekter frå TV-avtaler knytt til VM-sluttspelet i Russland.

