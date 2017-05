G17-gutane fekk juling av England

Sjølv om Noreg tok leiinga etter eit engelsk sjølvmål, var det aldri nokon tvil om kven som var det beste laget. Engelskmennene dominerte det meste av banespelet, ikkje minst etter pause, sjølv om nordmannen Erling Braut Håland også hadde eit par brukbare moglegheiter.

Det var spelt åtte minutt då Marc Guehi frå England sette ballen i eige nett og lét Noreg ta leiinga. Det skjedde etter ein corner, og Guehi var uheldig og rota ballen i eige mål. Men berre to minutt seinare utlikna England ved Rhian Brewster. Same mannen auka til 2–1 for England med fem minutt att av 1. omgang. Brewster er elles Liverpool-spelar.

Phil Foden gjorde 3–1 for England med eit par minutt att å spela av 2. omgang.

I den andre kampen i gruppa vann Nederland 1–0 over Ukraina. Noreg møter Nederland søndag og avsluttar mot Ukraina onsdag i neste veke.

