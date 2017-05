Russisk friidrettstrio erkjenner doping

Det kjem fram i ei fråsegn frå Russlands friidrettsforbund (Rusaf). Forbundet har sidan november 2015 vore utestengt frå internasjonal friidrett på grunn av ei stor dopingavsløring.

Russarane håpar no at det at fleire utøvarar innrømmer doping skal bidra til å få fortgang i prosessen med å reinvaske forbundet. I førre månad innrømte fem andre utøvarar å ha dopa seg.

– Vi håpar alle at dette kan skunde på prosessen med gjeninnsettinga av Rusaf. Eg trur i alle fall ikkje at det vil forverre situasjonen, seier antidopingkoordinator Jelena Ikonnikova i Rusaf.

Tsjermosjanskaja vart i fjor utestengt i to år og fråteke gullmedaljen ho vann på 4 x 100 meter stafett i OL i 2008. Kulestøytarane Omarova og Tsirikhov – begge utestengde i to år frå mars i år – innrømmer også dopingbruk.

