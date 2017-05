Vellykka operasjon for Ibrahimovic

Spissen pådrog seg ein alvorleg kneskade i europaligakampen mot Anderlecht i april og blir ute i lang tid.

No fortel Mino Raiola, den eksentriske agenten til svensken, at «Ibra» har gjennomgått ein vellykka operasjon og at han ikkje har pådratt seg ein karrieretruande skade.

35-åringen vart operert i USA der han også skal starte rehabiliteringsprogrammet.

– Zlatan Ibrahimovic har gjennomgått ein vellykka kneoperasjon. Han vil bli heilt frisk og har ikkje pådratt seg ein karrieretruande skade, heiter det i ei fråsegn frå Raiola.

