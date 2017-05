Johansson inn på hopplandslaget

Det vart klart då Norges Skiforbund presenterte landslagstroppen for neste sesong tysdag.

Johansson har vore svært god gjennom vinteren, og det kom ikkje som noka stor overrasking at landslagstrenar Alexander Stöckl og hoppsjef Clas Brede Bråthen fann plass til han i laget.

– Uttaket var ei ganske klar sak. Det var stor semje blant trenarane om at det er desse seks utøvarar som skal få verdscuplag-status, seier Stöckl – og legg til:

– Endå ein gong er det gledeleg at det kjem ein utøver frå toppidrettssatsinga inn i verdscupen med Robert Johansson. Han presterte jo ekstremt bra under nokre konkurransar i vinter. Det fortel oss at det blir jobba bra på nivået under landslaget.

Uttaket inneber at Kenneth Gangnes får fornya tillit på landslaget trass i at skadeproblem øydela heile sesongen som nyleg er avslutta.

Anders Fannemel, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Daniel-André Tande fortset også.

– Kenneth Gangnes, som var ute med skade, er friskmeldt og motivert inn mot OL- sesongen. Anders Fannemel er ein solid hopper som har potensial, men klarte ikkje heilt å vise fram sine styrkar denne sesongen. Det same gjeld også Johann Forfang. Andreas Stjernen tar stadige steg og har etablert seg rundt topp ti i verdscupen. Daniel Tande var den beste utøvaren førre sesong, og det blir spennande å sjå korleis han forvaltar denne statusen, seier Stöckl.

På kvinnesida utgjer Maren Lundby og Silje Opseth landslaget i OL-sesongen. Ready-hoppar Anniken Mork har i tillegg fått status som hospitant.

– I ein spennande OL-sesong vil vi fortsette å vere godt førebudd, nysgjerrige og kreative. Vi ønskjer å skape best moglege føresetnader for å nå hovudmålet under OL i Pyeongchang, seier landslagstrenar Christian Meyer.

– Vi ønskjer framleis å matche Maren mot våre beste gutar. Det betyr at vi i stor grad kjem til å ha utvalde treningssamlingar med herrelaget, legg han til.

I samband med sesongevalueringa som nyleg vart gjennomført, har hoppleiinga sett seg mål om to gull i OL – laggull for menn og eitt gull for kvinner.

(©NPK)